BPI com menos 100 trabalhadores e 22 unidades comerciais no primeiro trimestre

Nos resultados consolidados hoje apresentados ao mercado, o banco disse contar com 4.386 colaboradores no final do primeiro trimestre, contra 4.486 no final de março de 2022 e 4.404 em 31 de dezembro de 2022.

Já no que à sua rede de distribuição diz respeito, o BPI contava, em 31 de março deste ano, com 319 unidades comerciais, dividindo-se em 274 balcões, 12 centros `premier`, três centros `private banking` um balcão móvel e 29 centros de empresas e institucionais, contra 341 em igual data do ano passado e 325 no final de 2022.

Face ao trimestre anterior, as reduções são, assim, de 18 trabalhadores e de seis unidades comerciais.

Os custos de estrutura recorrentes aumentaram 11% para 124,9 milhões de euros, com os custos com pessoal e os gastos gerais administrativos a subirem, respetivamente, 8% e 20%.

O BPI anunciou hoje que teve lucros consolidados de 85 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 75% do que nos primeiros três meses do ano passado.

A margem financeira (diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos) subiu 82% para 203 milhões de euros.

Apenas na operação em Portugal, os lucros do banco mais do que duplicaram para 73 milhões de euros, impulsionados pelo crescimento do produto bancário comercial (mais 95 milhões de euros face ao ano anterior).