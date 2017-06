BPI e Fundação Bancária "la Caixa" atribuem 1ME para apoiar vítimas

Lusa 20 Jun, 2017, 17:02 | Economia

Em comunicado, estas instituições bancárias indicam que as "ajudas serão dirigidas especialmente ao realojamento e a garantir a cobertura das necessidades básicas das vítimas, de acordo com as prioridades estabelecidas pela administração local".

As entidades ressalvam, contudo, que o donativo poderá ser completado com contribuições de particulares e empresas numa conta aberta pelo BPI através do IBAN PT50 0010 0000 5512 2890 0015 6 (Conta BPI Solidariedade).

Segundo a mesma nota, o BPI vai, ainda, disponibilizar duas linhas de crédito específicas "para apoiar a reconstrução do património físico destruído e a recuperação de atividades económicas no âmbito dos serviços, indústria, agricultura e silvicultura, incluindo o adiantamento dos seguros ou das ajudas públicas, com o objetivo de acelerar o acesso a diferentes vias de financiamento".

Estes pedidos deverão ser apresentados no balcão BPI de Pedrógão Grande, que continua em funcionamento.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo um balanço divulgado hoje.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.