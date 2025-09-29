BPI encaixa 103 milhões de euros com venda de 14,75% do Banco de Fomento de Angola

"O banco BPI informa que, na sequência da Oferta Pública de Venda (OPV) do Banco de Fomento Angola -- BFA, cujos resultados foram publicamente anunciados a 26 de setembro, alienou uma participação social representativa de 14,75% do capital social do BFA com um encaixe financeiro em AKZ [Kwanzas] correspondendo a 103 milhões de euros", indicou no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A participação do BPI no BFA passou agora a ser de 33,35%.