Braga cria "grupo de resposta" para apoiar empresas e manter empregos

Em comunicado, o município refere que o objetivo é o "apoio imediato" à sustentabilidade das empresas e à conservação dos postos de trabalho.

Denominado Programa de Apoio ao Comércio e Outro Tipo de Empresas, o grupo de resposta quer disponibilizar aos empresários as informações e os esclarecimentos com vista a adaptarem a sua atividade à nova realidade.

Quer ainda "ensinar" a adotar as novas medidas lançadas e publicadas pelos diversos diplomas e entidades legisladoras, seja em matéria jurídica, fiscal ou laboral.

Tudo isto para que possam salvaguardar o seu negócio e o emprego dos seus trabalhadores.

O grupo de trabalho estará, assim, disponível, de forma gratuita, para esclarecer todas as dúvidas e prestar todas as informações às empresas, empresários, empreendedores e demais intervenientes do ecossistema empresarial de Braga, com vista à adaptação da sua atividade económica e preparação para a fase pós-crise.

Para facilitar a pesquisa, a InvestBraga, Agência para a Dinamização Económica de Braga, criou um mini-site que permite concentrar todas as informações necessárias e que pode ser consultado em https://investbragadeai.wordpress.com.

No portal, poderão ser obtidos todos os contactos para que as empresas possam esclarecer as suas dúvidas.

"Com o apoio de um conjunto de parceiros especializados, constituído por empresas com uma forte representatividade na região e no país, este grupo de trabalho irá assegurar o acompanhamento contínuo de toda a legislação em vigor, das medidas extraordinárias definidas e da sua aplicabilidade nas empresas", acrescenta o comunicado.

Os interessados podem enviar as suas questões para o e-mail pacote@investbraga.com e, no prazo máximo de 48 horas serão enviadas todas as respostas e esclarecimentos para cada uma das situações apresentadas.

Os parceiros deste projeto são o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação IAPMEI, a Associação Comercial de Braga e o Instituto do Emprego e Formação Profissional e Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, além de escritórios de advogados e gabinetes de contabilidade e consultoria.