Braga de Macedo. Excedente orçamental "foi bom, mas não embandeirar em arco"

Foto: Mufid Majnun - Unsplash

O Eurostat, gabinete de estatísticas da União Europeia revela que Portugal registou o segundo maior excedente das contas públicas entre os países do euro, no segundo trimestre deste ano. A notícia é positiva, mas é preciso ler os dados com cautela, reage o antigo ministro das Finanças Braga de Macedo.