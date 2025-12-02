Brasil atinge novo recorde de produção de petróleo e gás natural em outubro

O volume de petróleo foi 2,9% superior ao de setembro, com 4,03 milhões de barris diários extraídos, e de 23,2% face ao mesmo mês de 2024.

Já a produção média de gás natural atingiu 194,78 milhões de metros cúbicos por dia, mais 2,2% do que no mês anterior e 22,5% em relação a outubro de 2024.

De acordo com a ANP, os campos marítimos do horizonte petrolífero do pré-sal, localizados em águas muito profundas do oceano Atlântico, voltaram a posicionar-se como os principais produtores de hidrocarbonetos do país, com uma média de 4,27 milhões de petróleo e gás natural por dia (81,4% de toda a produção brasileira).

A produção de crude nestes poços foi de 3,31 milhões de barris por dia em outubro, enquanto a de gás totalizou 153,7 milhões de metros cúbicos diários.

O campo de Búzios, que explora petróleo e gás na bacia marítima de Santos, no pré-sal, destronou o de Tupi, que liderava há vários anos no Brasil.

O campo de Mero, situado na mesma bacia, liderou a produção de gás natural, com 41,3 milhões de metros cúbicos por dia.

Segundo o regulador, as reservas localizadas em áreas marítimas foram responsáveis por 97,8% da produção de petróleo do país no mês e por 86,6% do gás extraído.

Os dados divulgados pela ANP referem-se à produção registada pelas 46 empresas que operam no país e que detêm direitos sobre 275 blocos, incluindo 256 concessões e 11 áreas em parceria com o Estado.

A petrolífera estatal brasileira Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, manteve-se como líder em outubro, com cerca de 90,6% de todo o petróleo e gás extraído no Brasil.

Seguiram-se a brasileira Petro Rio Jaguar, com uma produção de 68.325 barris de petróleo e gás natural por dia; a norueguesa Equinor (65.938); a francesa TotalEnergies (48.516) e a brasileira Eneva (47.599).