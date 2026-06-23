Brasil bate recordes de passageiros em voos domésticos e internacionais até maio

Entre janeiro e maio, 42 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, um volume 6% superior aos 39,8 milhões registados no mesmo período de 2025, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Segundo um comunicado do Ministério do Turismo, divulgado na segunda-feira, esta é a primeira vez que o país ultrapassa a marca dos 42 milhões de passageiros nos primeiros cinco meses de um ano desde que os registos começaram.

O desempenho foi também recorde em maio. Mais de 8,3 milhões de pessoas utilizaram voos domésticos, um número 2% superior ao de maio do ano passado e o mais elevado para esse mês desde o início da série histórica, em 2000.

O mercado internacional também manteve uma trajetória de expansão. Nos primeiros cinco meses do ano, 12,8 milhões de passageiros embarcaram ou desembarcaram em voos entre o Brasil e outros países, um aumento de 10% face aos 11,6 milhões registados entre janeiro e maio de 2025.

Só em maio, o tráfego internacional atingiu 2,23 milhões de passageiros, um aumento de 5% face aos 2,13 milhões registados no mesmo mês do ano anterior.

O Ministério do Turismo brasileiro atribuiu os resultados ao reforço da conectividade aérea e ao aumento da procura de viagens dentro e fora do país.

O ministro Gustavo Feliciano afirmou que os números refletem o dinamismo do setor turístico brasileiro e o impacto das políticas que visam a expansão do leque de rotas e o estímulo às viagens.

Os dados reforçam a recuperação e a expansão da aviação comercial brasileira, que tem vindo a acumular sucessivos recordes de tráfego de passageiros após o forte crescimento observado nos últimos anos.