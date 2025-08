A BP fez a maior descoberta de petróleo e gás dos últimos 25 anos, no Brasil. A reserva fica na Bacia de Santos, a 400 quilómetros do Rio de Janeiro.

Está localizada em águas profundas e tem perto de 300 quilómetros quadrados.



A qualidade dos combustíveis encontrados ainda não foi avaliada pela empresa, que detém 100 por cento dos direitos de exploração do local.



A última descoberta da BP foi feita em 1999, com uma reserva de gás no Mar Cáspio.