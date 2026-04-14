Brasil com primeiros restaurantes com três estrelas Michelin na América Latina

O anúncio, feito na segunda-feira no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, tornou o Brasil o primeiro país latino-americano a ter restaurantes na categoria máxima do guia francês.

A publicação afirmou que os restaurantes "alcançaram um verdadeiro marco para a gastronomia brasileira e latino-americana" e posicionaram-se como "referências a nível global".

O Evvai, dirigido pelo chef Luiz Filipe Souza, funde influências brasileiras e italianas, com especial ênfase no domínio técnico das temperaturas como elemento de textura.

Os pratos do menu de degustação, batizado de Oriundi, são acompanhados por ilustrações originais do chef para explicar a narrativa de cada criação.

O Tuju, liderado pelo chef Ivan Ralston, funciona num edifício de três andares que proporciona uma experiência imersiva com cozinha aberta.

A oferta baseia-se num menu de degustação sazonal que utiliza ingredientes brasileiros e técnicas modernas para recriar as estações do ano.

A seleção deste ano incluiu a incorporação de 12 novos restaurantes brasileiros à lista, entre os quais o novo restaurante com uma estrela Madame Olympe, dos chefs Claude Troisgros e Jéssica Trindade, localizado no Rio de Janeiro.