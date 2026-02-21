Brasil considera decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre tarifas "muito importante"

"É uma decisão muito importante" que "fortalece a relação comercial entre o Brasil e os EUA", afirmou na sexta-feira aos jornalistas o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, em Brasília.

Alckmin, um dos coordenadores das negociações em curso com a Administração Trump, indicou que qualquer tipo de compensação resultante do acórdão do Supremo norte-americano será "uma questão empresarial" que dependerá das empresas afetadas.

Além disso, pediu cautela face ao anúncio de Trump de impor uma tarifa global de 10% dentro de três dias, mas agora ao abrigo de outra lei.

O Supremo norte-americano declarou que o Governo dos Estados Unidos não tem poderes inerentes para impor tarifas com base na Lei dos Poderes de Emergência Económica Internacional de 1977, invocada por Trump para justificar a sua guerra comercial.

No entanto, Trump adiantou, após o revés judicial, que recorrerá à Lei do Comércio de 1974.

Nesse sentido, o vice-presidente brasileiro afirmou que esperam conhecer os pormenores dessa nova tarifa aduaneira, porque "existem muitas dúvidas" sobre o seu alcance.

Ainda assim, insistiu que o Brasil sempre demonstrou disponibilidade para dialogar com os Estados Unidos e recordou que o Presidente brasileiro, Lula da Silva tem previsto reunir-se em Washington com Trump em março, para consolidar o descongelamento da relação bilateral.

Os EUA chegaram a impor tarifas de até 50% aos produtos brasileiros em retaliação pelo julgamento que terminou com uma condenação a mais de 27 anos de prisão para o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.