Brasil cria 922 mil empregos formais nos primeiros quatro meses do ano

Pouco mais de metade dos empregos criados nos primeiros quatro meses do ano foram no setor dos serviços, que cresceu 2,19% em relação a março, embora o setor com maior crescimento tenha sido a construção civil, com um aumento de 4,73%, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Em abril, o saldo foi positivo e levou à criação de 257.528 postos de trabalho, um número que representa um aumento de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O Governo brasileiro divulgará na quinta-feira a taxa de desemprego, que em março se situava em 7% da população ativa, enquanto cerca de 38% da força de trabalho do país trabalha informalmente.

A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024 e este ano está a registar uma desaceleração, o que limitará o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) a cerca de 2,4%, de acordo com as previsões oficiais mais recentes.