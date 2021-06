Brasil eleva taxa de juros para conter inflação

Na sua última reunião, na quarta-feira, o Comité de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade e num momento em que a pandemia de covid-19 ainda está fora de controlo no país, dar continuidade à subida da taxa de juros que se iniciou em março, após quase seis anos de cortes que levaram o indicador ao mínimo histórico de 2%.A taxa de juros volta agora ao seu nível mais alto desde 5 de fevereiro de 2020, algumas semanas antes da confirmação do primeiro caso de covid-19 no país.", afirmou o Banco Central em comunicado.Essa nova subida de 0,75 pontos, a terceira consecutiva com o mesmo valor, surgiu em linha com o que era esperado pelo mercado financeiro, que, por outro lado, prevê que o Brasil encerre 2021 com uma taxa básica de juros ainda mais alta, de 6,25%.Nesse contexto, o Banco Central frisou que prevê "outro ajuste da mesma magnitude" para a sua próxima reunião, que será em agosto, embora tenha ressaltado que uma "deterioração" das projeções poderia "exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários".O órgão brasileiro assinalou que, "apesar da intensidade da segunda vaga da pandemia", que tem sido mais letal do que a primeira, "", com uma redução "significativa" dos riscos para a recuperação.No entanto, "a persistência das pressões inflacionárias revela-se maior do que o esperado, principalmente entre os bens industriais", indica o comunicado.