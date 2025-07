Brasil regista recorde de número de passageiros aéreos no 1.º semestre

Dos passageiros transportados, 48 milhões foram no mercado doméstico, mais 8%, enquanto 13,8 milhões viajaram em rotas internacionais, mais 15,3%, segundo o relatório, baseado em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O número de passageiros em voos internacionais também representou um recorde, como resultado da expansão das rotas e da promoção do turismo, disse o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Embora o aeroporto internacional de São Paulo tenha-se mantido como o principal aeroporto do país, com 22 milhões de passageiros e um aumento de 8%, o aeroporto com maior crescimento no fluxo de passageiros no Brasil foi o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, com 8,2 milhões de passageiros e um aumento de 26%.

Seguem-se os aeroportos internacionais de Brasília, com 7,5 milhões de passageiros (+7,6%), e Belo Horizonte, com 6,2 milhões (+15 %).

O setor prevê fechar o ano com mais de 123 milhões de passageiros, o que superará os níveis anteriores à pandemia.