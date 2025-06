Brasil tenta negociar tarifas com EUA e ameaça com "medidas de reciprocidade"

“Temos procurado negociar direitos aduaneiros com o Governo dos Estados Unidos”, declarou o líder brasileiro, considerando que “os EUA precisam de compreender que é importante respeitar a integridade das instituições de outros países”.



Lula da Silva assegurou que, se não for alcançado um acordo com Washington, o Brasil poderá recorrer à Organização Mundial do Comércio ou “adotar medidas de reciprocidade”.



O presidente avançou também que o seu Governo quer expandir o acesso ao crédito para apoiar um crescimento económico mais forte.



Segundo Lula, as taxas de juros continuam elevadas, mas a economia está em crescimento, pelo que espera que o banco central comece "em breve" a reduzir os custos dos empréstimos. “Parar com a vitimização”

A guerra no Médio Oriente foi outro dos temas abordados na entrevista coletiva, com Lula da Silva a ser questionado acerca de uma nota da Embaixada de Israel no Brasil, que acusa as autoridades de todo o mundo de “acreditarem nas mentias” do Hamas.



Na opinião do presidente brasileiro não cabe a um chefe de Estado responder a uma embaixada. Reiterou, porém, que os ataques de Israel constituem um "massacre" contra mulheres e crianças palestinianas.



"[Israel] vem dizer que é antissemitismo? Precisam de parar com essa vitimização. O que está a acontecer na Faixa de Gaza é um genocídio, é a morte de mulheres e crianças que não estão a participar em guerras", vincou.



"É exatamente devido ao que o povo judeu sofreu na sua história que o Governo de Israel deveria ter bom senso e humanidade no tratamento do povo palestiniano. Eles comportam-se como se os palestinianos fossem cidadãos de segunda classe".



c/ agências