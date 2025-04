Brasil triplica exportações de ovos para os Estados Unidos em março

Desta forma, os Estados Unidos tornaram-se, pela primeira vez, o maior cliente internacional dos ovos brasileiros, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Devido ao aumento do preço, os Estados Unidos autorizaram em janeiro a importação de ovos do Brasil.

No entanto, os ovos brasileiros só foram autorizados para utilização como ingredientes em alimentos processados e não podem ser vendidos em supermercados.

O presidente da ABPA, Ricardo Santim, esclareceu em comunicado que o aumento das exportações não afeta os preços no mercado brasileiro, uma vez que representam apenas "cerca de 1% do total produzido no país".

O aumento das vendas para os EUA ocorreu antes da entrada em vigor das tarifas universais impostas pelo Presidente Donald Trump, que vai taxar em 10% todas as importações do Brasil.

Desde o final de 2022, o preço dos ovos nos EUA tem vindo a aumentar de forma constante, em resultado de um surto de gripe aviária em que foram abatidas mais de 100 milhões de galinhas poedeiras.

O preço dos ovos bateu todos os recordes em fevereiro deste ano, atingindo 5,89 dólares (5,38 euros) a dúzia, segundo o Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA