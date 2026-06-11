Brasil vai implementar pacote de medidas ambientais com investimento de mais de 600 ME

O pacote anunciado totaliza cerca de 3.870 milhões de reais (quase 650 milhões de euros), que têm como destino o reforço das atividades das autoridades ambientais brasileiras e a implementação de projetos de restauro de vegetação nativa, entre outros.

"O Brasil passa a ser um país com maior credibilidade no mundo para cuidar da questão ambiental", afirmou, citado em comunicado, o Presidente do Brasil, que participou numa conferência de imprensa com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

De acordo com o Governo brasileiro, "as iniciativas incluem a assinatura de seis decretos e a sanção de dois projetos de lei", incluindo a instituição da Política Nacional para Recuperação da Vegetação da Caatinga e a criação do Programa Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga.

"A norma busca incentivar a recuperação de áreas degradadas do bioma, ampliar a produção sustentável de alimentos na região, garantir a segurança hídrica e estimular a bioeconomia e o manejo florestal sustentável", pode ler-se no comunicado divulgado pelo governo.

Neste âmbito inserem-se ainda "os decretos que determinam a criação do Parque Nacional Povos Indígenas do Rio Tanaru, com 7,6 mil hectares, e a ampliação do Parque Nacional Serra das Confusões, que abrange 92 mil hectares da Serra Vermelha".