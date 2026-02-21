Brasileira Azul conclui saída do processo de recuperação judicial nos EUA

"Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e posicionou a Azul para a estabilidade de longo prazo", frisou, em comunicado, o presidente executivo da Azul, John Rodgerson.

Em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sexta-feira, a empresa brasileira destacou que alcançou 850 milhões de dólares (721 milhões de euros) em novos investimentos em ações e ainda uma redução da dívida e obrigações de 2,5 mil milhões de dólares (2,12 mil milhões de euros).

"Estamos saindo do Capítulo 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global", completou John Rodgerson.

Na prática, este procedimento reduz a pressão financeira sobre a companhia brasileira, aliviando o fluxo de caixa.

Este anúncio surge depois das companhias aéreas norte-americanas United Airlines e American Airlines se comprometerem a injetar 200 milhões de dólares (cerca de 169 milhões de euros) na brasileira Azul no âmbito da execução do plano de reestruturação.

De acordo com a informação divulgada na segunda-feira, cada companhia contribuirá com 100 milhões de dólares (cerca de 84 milhões de euros) para apoiar a execução do plano e as operações da companhia após a saída do processo "Capítulo 11".