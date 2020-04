Brasileira Embraer propõe suspensão de contratos e reduções salariais

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a proposta, que foi enviada a funcionários através da plataforma de mensagens Whatsapp, tem o objetivo de reduzir os custos da empresa face à pandemia do novo coronavírus, e está prevista numa medida provisória publicada pelo Governo brasileiro na semana passada.

Nessa medida, o executivo, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, permitiu que empresas reduzam salários e jornadas de trabalho dos seus funcionários em 25%, 50% ou 70% durante três meses, assim como a suspensão do vínculo laboral por um período de dois meses.

O Governo, por sua vez, comprometeu-se a oferecer subsídios aos trabalhadores cujos salários foram reduzidos pelo mesmo período em que a restrição durar.

"Queremos manter os empregos e trazer paz de espírito às pessoas. Criamos um benefício que protege o funcionário e também as empresas", disse o secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, em conferência de imprensa, na passada quarta-feira.

No caso de suspensão provisória do contrato por dois meses, a empresa terá de se comprometer a garantir o vínculo laboral por, pelo menos, os dois meses seguintes.

A proposta da Embraer prevê que a maioria dos funcionários que não tenha o contrato suspenso passe a trabalhar em regime de teletrabalho, com redução de 25% da jornada de trabalho e de salários por três meses.

Os funcionários que desempenhem atividades que exigem o trabalho exclusivo nas dependências da empresa não terão redução de jornada e salário, segundo a proposta a que a Folha de S.Paulo tece acesso. A Embraer também proibirá a realização de horas extras.

"Na nossa visão, a empresa deveria garantir no mínimo 100% do salário líquido para todos. As multinacionais têm total condição de garantir o pagamento dos funcionários", afirmou Hebert Claros, do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, num vídeo enviado aos trabalhadores, a que o jornal brasileiro teve acesso.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais, até 150 lugares, com mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças, entre outras atividades, em quatro continentes: América, África, Ásia e Europa.

Em Portugal funcionam duas fábricas da Embraer, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, e a empresa detém também 65% do capital da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca.

O número de mortos no Brasil nas últimas 24 horas resultantes da pandemia da covid-19 foi de 67, elevando assim o número total de óbitos para 553, informou na segunda-feira o Governo brasileiro.

Nas últimas 24 horas foram registadas 67 mortes e 926 novos casos do novo coronavírus, com o país a contar com um total de 12.056 infetados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.