Brasileira Petrobras admite que procura está acima da sua capacidade de produção

Em comunicado, a estatal explicou que, na comparação com novembro de 2019, a procura dos distribuidores por diesel aumentou 20% e por gasolina 10%, representando mais de 100% do mercado brasileiro.

"A Petrobras esclarece ainda que, nos últimos anos, o mercado brasileiro de diesel foi abastecido tanto por sua produção, quanto por importações realizadas por distribuidoras, terceiros e pela Companhia, que garantiram o atendimento integral da demanda doméstica. Para o mês de novembro, a Petrobras recebeu pedidos muito acima dos meses anteriores e da sua capacidade de produção", frisou a companhia.

A Petrobras salientou que continuará a cumprir os contratos com as distribuidoras, "de acordo com os termos, prazos vigentes e sua capacidade".

Além disso, a empresa frisou que "está a maximizar a sua produção e entregas, operando com elevada utilização das suas refinarias".

A comunicação da Petrobras surgiu após a Associação das Distribuidoras de Combustíveis Brasilcom -- que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis -- ter afirmado na semana passada que a petrolífera brasileira avisou diversas associadas sobre "uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e diesel" para novembro.

Para a associação, "as reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento", uma vez que as empresas não estão a conseguir comprar combustíveis no mercado externo devido aos elevados preços praticados.

A Petrobras, assim como o Governo de Jair Bolsonaro, têm estado sob pressão devido ao forte aumento dos preços dos combustíveis e gás de cozinha no país sul-americano.

No início deste mês, a petrolífera anunciou o reajuste de 7,2% nos preços da gasolina e do gás de cozinha, sendo que o diesel já tinha ficado 9% mais caro no Brasil.

Nos últimos meses, o preço do petróleo tem aumentado no mercado internacional, ainda sob efeito da pandemia, o que provocou um desajuste entre oferta e a procura do produto.

O Brasil não produz o volume de combustíveis necessário para abastecer o país e depende de importações.

O alerta para o risco de desabastecimento ocorre no momento em que camionistas ameaçam com uma nova greve a partir de 01 de novembro, devido ao aumento do preço dos combustíveis, entre outras reivindicações.

Face às críticas de que tem sido alvo, o Governo brasileiro tem defendido publicamente a privatização da Petrobras, maior empresa do Brasil.

A própria Petrobras tem em curso um ambicioso plano de desinvestimentos, com o qual a petrolífera pretende reajustar o seu tamanho e a sua enorme dívida, concentrando-se em atividades mais estratégicas e rentáveis, como a exploração de petróleo e gás nas gigantescas reservas que detém em águas muito profundas do oceano Atlântico.