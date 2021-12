Brasileira Vale vende operação em Moçambique aos indianos da Vulcan

"A Vale S.A. informa que, nesta data, celebrou um acordo vinculante com a Vulcan Minerals para vender a mina de carvão Moatize ("mina de Moatize") e o Corredor Logístico Nacala ("CLN") pelo total de 270 milhões de dólares [239,6 milhões de euros], composto por 80 milhões de dólares [71 milhões de euros] na conclusão da transação e 190 milhões de dólares [168,6 milhões de euros] do negócio existente até a conclusão; mais um Acordo de Royalty de 10 anos sujeito a certas condições de produção da mina e preço do carvão", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

No texto, a mineira brasileira lembra que já tinha, no início deste ano, anunciado o "objetivo de não mais possuir ativos de carvão", focando-se nos seus "negócios `core` [centrais] e na sua ambição de se tornar líder na mineração de baixo carbono".

A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Governo moçambicano e a Vale assegura estar "empenhada em trabalhar em conjunto com os governos de Moçambique e do Maláui para garantir uma transição suave para a nova operadora".

A Vale está presente em Moçambique há 15 anos, tendo implementado a exploração da mina de Moatize e de 912 quilómetros de ferrovia no Corredor Logístico de Nacala para o transporte de carvão.

"Estes investimentos representam um legado relevante para os países e são um importante vetor para o desenvolvimento local. Enquanto conduzia um processo de busca responsável de um investidor no negócio do carvão, a Vale continuou a apoiar o `ramp-up` do projeto e os seus compromissos com a sociedade e as partes interessadas", lê-se ainda no comunicado.

A operação, comentou o presidente executivo da Vale, Eduardo Bartolomeo, "beneficia as comunidades e governos onde essas operações estão localizadas e oferece um futuro sustentável para as operações".

A Vulcan é uma empresa privada indiana que faz parte do Jindal Group, com um valor de mercado de 18 mil milhões de dólares (15,9 mil milhões de euros), e que já está presente em Moçambique, operando a mina Chirodzi, localizada na Bacia de Tete, uma mina a céu aberto.