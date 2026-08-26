Brent abaixo dos 86 dólares pela primeira vez em duas semanas após queda de 3%

Pelas 11:10 em Lisboa, o barril de Brent negociava em 85,80 dólares no ICE de Londres, atingindo, assim, o valor mais baixo desde 10 de agosto.

A quebra de 3,14% na cotação desta `commodity`, referência para a Europa, acompanhava também a variação negativa no petróleo do Texas, o WTI.

Este último indicador, referência para os EUA, perdia, pela mesma hora, 2,67% e negociava a 80,16 dólares, um mínimo também desde 10 de agosto.

Os investidores estão otimistas quanto à possibilidade de abertura de um corredor temporário no estreito de Ormuz para restabelecer a navegação segura.

A ofensiva financeira dos Estados Unidos da América contra o país persa também já começou, ao mesmo tempo que se perspetiva um acordo sobre esta passagem entre Irão e Omã.

As autoridades iranianas sublinharam que o plano por fases com Omã para a gestão do tráfego no estreito de Ormuz não implica a abertura imediata desta passagem, uma vez que a reabertura está condicionada pelo cumprimento de condições impostas por Teerão.

"Este acordo não implica a abertura imediata do estreito de Ormuz", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Qaribabadi, segundo a emissora estatal iraniana IRIB.

O responsável, citado pela Europa Press, sublinhou que a reabertura está condicionada "ao cumprimento das condições definitivas impostas pelo Irão", sem as quais esta via "permanecerá fechada".