Brent cai 2,5% e fica abaixo dos 104 dólares por barril
O petróleo Brent, uma referência na Europa, para entrega em novembro caiu hoje 2,5% ficando abaixo dos 104 dólares (cerca de 91,4 euros) por barril.
Esta tarde, o Brent estava a cair 2,5% para 103,90 dólares por barril.
Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, recuava 2,52% para 92,23 dólares (aproximadamente 81,06 euros).
À margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, disse aos jornalistas que o plano de sete dias para estabilizar as hostilidades proposto pelo Irão a Washington reflete os compromissos assumidos no memorando de entendimento de junho.
No entanto, o preço do crude intensificou a sua queda após ter sido noticiado que as negociações entre o Irão e os EUA tinham passado da fase inicial de contactos diplomáticos para uma fase técnica.
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, já disse que o Irão continua disposto a chegar a um acordo com os EUA.