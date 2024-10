Brent cai 5,46% após ataque `limitado` de Israel ao Irão

Às 11:30 em Lisboa, o barril de petróleo Brent para entrega em dezembro estava em forte baixa, a cair 5,46% para 71,90 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 76,05 dólares na sexta-feira.

Na madrugada de sábado, as Forças armadas israelitas lançaram o que designaram por "ataques precisos contra alvos militares" no Irão, em represália, segundo as mesmas, "pelos meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel".

As autoridades iranianas minimizaram os ataques, que, segundo as mesmas, causaram apenas "danos limitados".

Neste contexto, o grupo islamita palestiniano Hamas, que controla de facto a Faixa de Gaza, afirmou estar aberto a um acordo com Israel, desde que o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu "se mantenha empenhado no que já foi acordado", segundo um alto responsável do Hamas.

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, absteve-se no domingo de fazer ameaças diretas de retaliação.

Os Estados Unidos pressionaram Israel a evitar as instalações nucleares e petrolíferas do Irão em qualquer medida de retaliação pelo ataque com mísseis balísticos do Irão no início de outubro.

O conflito no Médio Oriente suscitou preocupações quanto à possibilidade de uma escalada para uma guerra aberta na região.

Os preços do petróleo bruto Brent subiram nas últimas semanas devido ao receio de uma rutura no abastecimento.