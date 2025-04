Brent cai mais de 2% para 73,13 dólares após anuncio de tarifas de Trump

O petróleo Brent reagiu negativamente após este anúncio, uma vez que os investidores e o mercado temem que uma guerra tarifária global prejudique o crescimento económico, o que poderá afetar a procura de petróleo bruto.

Entretanto, o preço do crude West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, também está hoje a cair 2,55% antes da abertura oficial do mercado, para 69,87 dólares.

Tanto o Brent como o WTI fecharam ligeiramente em alta na quarta-feira antes da decisão de Donald Trump.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a imposição de tarifas recíprocas" sobre importações, incluindo de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros.

Após múltiplos alertas de especialistas económicos e financeiros sobre os impactos do aumento de tarifas na inflação nos Estados Unidos e no comércio económico global, o anúncio de Trump na Casa Branca foi feito depois do fecho dos mercados bolsistas norte-americanos, que encerraram hoje em alta ligeira.