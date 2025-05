Brent desce do nível dos 60 dólares após dados negativos sobre atividade na China

O Brent está a ser pressionado por dados dececionantes sobre a atividade na China, tendo descido a até 59,3 dólares por barril, contra 58,4 dólares por barril em 09 de abril, segundo dados da Bloomberg.

Excluindo o valor de 09 de abril, o nível atual é o mais baixo desde o início de 2021.

A atividade industrial da China desacelerou em abril, um mês em que as tensões comerciais com os Estados Unidos aumentaram, de acordo com o índice de compras (PMI) divulgado na quarta-feira pelo National Bureau of Statistics (NSO).

O PMI situou-se em 49 pontos em abril, 1,5 pontos abaixo dos 50,5 pontos do mês anterior, segundo a agência Efe.

Os sinais de fraqueza da economia chinesa coincidem com os planos da OPEP+ (organização que reúne os parceiros da OPEP e outras potências petrolíferas, como a Rússia) para aumentar a produção.

A reunião da OPEP+ está prevista para segunda-feira para discutir a situação.