Brent dispara quase 6% com aumento das tensões com os EUA

No encerramento dos mercados europeus, o Brent, referência para a Europa, subiu 5,9% para 95,75 dólares. No entanto, de madrugada, ultrapassou os 97 dólares.

Desde o início do conflito, o Brent aumentou mais de 32% e voltou a subir hoje depois de ter caído mais de 9% na sexta-feira, para ligeiramente acima dos 90 dólares, após o anúncio da reabertura do estreito de Ormuz pelo Irão.

Apesar do anúncio, o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o seu país manteria o bloqueio naval ao Irão até que exista um acordo de paz.

Neste contexto, no domingo, Trump indicou que a Marinha dos EUA atacou e capturou um navio de carga com bandeira iraniana que tentou romper o bloqueio naval do estreito de Ormuz.

Este incidente surge antes de uma segunda ronda de conversações de paz entre os EUA e o Irão no Paquistão, que contará com a presença do vice-presidente norte-americano J.D. Vance.

O Irão rejeitou participar até que os EUA levantem o seu bloqueio marítimo.

Já o petróleo intermédio do Texas (WTI) subiu quase 6% e está a negociar a 88,86 dólares o barril.