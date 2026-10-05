Brent sobe 0,26% para quase 103 dólares por barril

O Brent começou a semana a perder 0,52% para 101,69 dólares por barril.

Contudo, pelas 10:15 (hora de Lisboa), o petróleo Brent subia 0,26% para 102,59 dólares por barril.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, reduziu a sua queda inicial de 1,06% para 0,50%, com o preço por barril a fixar-se nos 90,65 dólares.

O ministro do Petróleo do Irão, Mohsen Paknejad, apresentou a sua demissão, anunciou, no domingo, o gabinete do Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que decretou que o diretor da Companhia Nacional de Petróleo o substitua interinamente.

"Na sequência da aceitação da demissão de Mohsen Paknejad, Hamid Bord, diretor-geral da Companhia Nacional Iraniana de Petróleo, foi nomeado ministro do Petróleo interino por decreto presidencial", indicou o gabinete de Massoud Pezeshkian num comunicado difundido pela televisão pública Irib e citado pela agência France-Presse (AFP).

A demissão ocorre num contexto em que se formam regularmente longas filas nas estações de serviço do país, desde o início da guerra no Médio Oriente.