Brent sobe 5% e ultrapassa os 107 dólares

O Brent, o petróleo de referência da Europa, que na abertura subia cerca de 2%, tem vindo a ampliar a tendência de alta, pelo que às 12:00 horas de Lisboa valorizava-se em 5,21% no mercado de futuros de Londres, até aos 107,55 dólares, de acordo com dados da Bloomberg.

Tal como o Brent, o petróleo do Texas (WTI), de referência nos Estados Unidos, subiu 4,71% antes da abertura oficial do mercado, para 94,51 dólares por barril.

Neste contexto, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou: "É melhor que levem isto a sério rapidamente, antes que seja tarde demais, porque, uma vez que isso aconteça, não haverá volta a dar e não será nada agradável!".

No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, confirmou que o país está a atuar como canal oficial das conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão, e que Washington colocou sobre a mesa uma proposta de 15 pontos para colocar fim ao conflito que "está a ser deliberada" por Teerão.