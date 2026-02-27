Brent sobe mais de 2,5% para máximo de um ano devido a tensões geopolíticas

Cerca das 13:10 em Lisboa, o barril de petróleo para entrega em abril estava a ser negociado a 72,53 dólares no mercado de futuros de Londres, um máximo desde fevereiro do ano passado, contra 70,75 dólares na quinta-feira.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, também estava a subir para 67,32 dólares, mais 3,24% do que no final da sessão de quinta-feira (65,21 dólares).

Os mercados estão atentos à situação entre o Irão e os EUA, depois de na quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado um prazo a Teerão, até ao início de março, para alcançar um acordo sobre o seu programa nuclear, pelo que, se não houver acordo, não está afastada a intervenção militar.