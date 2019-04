Brexit. Centeno admite cenário imprevisível para Portugal e Europa

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O Brexit é uma das grandes preocupações em cima da mesa na reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro. O encontro decorre na Roménia, numa altura em que há ainda intensos debates e votações no Reino Unido.





A primeira-ministra britânica Theresa May pediu esta sexta-feira um novo adiamento do Brexit até dia 30 de junho, o que implicará uma participação do Reino Unido nas eleições europeias.