Brexit. Reino Unido pronto para uma saída sem acordo comercial com a UE

O primeiro-ministro britânico alertou o país que deve preparar-se para um Brexit sem acordo de livre comércio com a União Europeia. Boris Johnson considera inaceitável o modelo de relação comercial que Bruxelas quer manter com o Reino Unido e está conformado com uma solução em que o país estará sujeito às normas comerciais internacionais e controla as suas produções e indústrias.