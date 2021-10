Brexit. Reino Unido quer alterar protocolo de saída da União Europeia

O Ministro britânico para o Brexit apela à União Europeia para permitir alterações significativas ao protocolo de saída do Reino Unido da União, relativo ao comércio com a Irlanda do Norte. Se tal não acontecer, o Reino Unido ativará o artigo 16 do protocolo que suspende partes do acordo do Brexit, podendo agravar-se o conflito com os 27.