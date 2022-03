Bridgestone suspende atividades na Rússia e apoia financeiramente colaboradores

"A Bridgestone tem vindo a avaliar cuidadosamente o impacto desta difícil situação. Como resultado, decidimos suspender as nossas atividades de fabrico na Rússia até nova ordem. A decisão entrará em vigor na próxima sexta-feira, 18 de março, após os preparativos necessários", refere a empresa num comunicado hoje divulgado, no qual assinala também o congelamento de "quaisquer novos investimentos" e a suspensão de "todas as exportações para a Rússia com efeito imediato".

No comunicado, a fabricante de pneus com sede internacional no Japão, garante que vai "cuidar" dos seus "mais de 1.000 colaboradores" na fábrica de pneus para automóveis em Ulyanovsk e nos seus escritórios de venda, afirmando que irá "apoiá-los financeiramente neste momento".

"À medida que a situação evolui, a gestão global e regional da Bridgestone continuará a acompanhar de perto a situação e a adaptar os planos de forma flexível sempre que necessário. Esperamos que a produção industrial fora da Rússia permaneça estável nas próximas semanas", assinala o documento.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.~