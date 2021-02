Britânica Jaguar só terá automóveis 100% elétricos a partir de 2025

O consórcio Jaguar-Land Rover, nas mãos do grupo indiano Tata, quer reinventar o luxo moderno com base na sustentabilidade, experiências exclusivas dos clientes e um impacto social positivo no ambiente e na sociedade, de acordo com o seu CEO (Chief Executive Officer), Thierry Bolloré, que explicou num comunicado que para isso vão eletrificar as suas duas marcas: Jaguar e Land Rover.

No caso da Jaguar, em meados desta década, tornar-se-á uma marca topo de gama "totalmente elétrica" com tecnologias pioneiras de última geração e na sua carteira não haverá substituto para o atual modelo XJ, embora se mantenha o nome.

O plano para a Land Rover é que, até 2030, cerca de 60% das suas vendas sejam também veículos com emissões zero, incluindo veículos a pilhas de combustível de hidrogénio.

Nos próximos cinco anos, a Land Rover terá seis modelos totalmente elétricos, estando o plano já em curso e, durante os próximos 12 meses, vários protótipos estarão nas estradas do Reino Unido.

O segmento SUV pretende também ser neutro em carbono em toda a sua cadeia de abastecimento, produtos e operações até 2039.

A estratégia Reimagine terá um orçamento anual de 2.500 milhões (cerca de 2.867 milhões de euros) para fazer com todos os modelos da Jaguar e da Land Rover tenham uma versão totalmente elétrica até ao final desta década.

No lado do fabrico, a Jaguar Land Rover manterá as suas fábricas e instalações de montagem no mercado britânico e em todo o mundo.

A fábrica britânica Solihull, em West Midlands, irá albergar a futura plataforma de eletrificação avançada da Jaguar, bem como a estrutura de arquitetura modular longitudinal MLA da Land Rover para motores de combustão interna eletrificados (ICE) e modelos 100% elétricos.

Com todas estas mudanças que vai implementar, a Jaguar Land Rover quer alcançar ganhos de dois dígitos na margem de lucro antes de impostos e ser um dos fabricantes de topo de gama mais lucrativos do mercado, segundo Thierry Boyoré.