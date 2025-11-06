Bruxelas abre investigação sobre possível conluio entre bolsas alemã e norte-americana

"A Comissão Europeia abriu uma investigação formal em matéria de concorrência para avaliar se a Deutsche Börse e a Nasdaq violaram as regras da concorrência da UE ao coordenarem o seu comportamento no setor da cotação, negociação e compensação de derivados financeiros no Espaço Económico Europeu [EEE]", anunciou o executivo comunitário em comunicado.

Bruxelas disse estar "preocupada com a possibilidade de as entidades da Deutsche Börse e da Nasdaq terem celebrado acordos ou práticas concertadas para não competirem no EEE relativamente à cotação, negociação e compensação de determinados derivados" e, se confirmado, isso viola as regras de concorrência da União Europeia (UE) que proíbem cartéis e práticas comerciais restritivas.