Bruxelas antevê economia portuguesa a crescer 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025

. São números praticamente inalterados quando confrontados com as previsões apresentadas no outono., pode ler-se no documento

O abrandamento foi inicialmente desencadeado pelo consumo privado e pelo investimento, refletindo o impacto dos juros mais elevados.

Na segunda metade do ano, tanto o consumo como o investimento recuperaram, masÀ luz da fraca procura por parte dos principais parceiros comerciais, prevê-se que o crescimento económico permaneça moderado no início de 2024 e só depois aumente gradualmente.O consumo privado deverá beneficiar de um aumento constante do emprego e dos salários, compensando em grande parte as despesas mais elevadas das famílias com pagamentos de juros hipotecários.

Bruxelas mais otimista sobre inflação em Portugal



A Comissão Europeia prevê que a inflação registe uma nova queda impulsionada pela descida dos preços dos produtos energéticos e por aumentos mais baixos nos produtos alimentares. Os preços dos serviços também deverão contribuir para a desinflação, mas a um ritmo muito mais lento.No entanto,