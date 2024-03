Bruxelas aprova ajuda estatal de 63 milhões de euros à Repsol Polímeros

A ajuda de Estado hoje aprovada pelo executivo comunitário, tem como objetivo permitir a diversificação e aumento da produção química no complexo da Repsol Polímeros, esperando-se que contribua para o desenvolvimento da zona do Alentejo onde está instalada, com a criação de 75 empregos diretos e 300 indiretos.

A avaliação da Comissão concluiu que a ajuda estatal se enquadra na promoção do desenvolvimento económico das regiões mais desfavorecidas e é necessária à realização do projeto de expansão, que a Repsol não conseguiria sem ajudas públicas.

A Repsol Polímeros é a maior empresa no setor químico em Portugal e é uma das dez maiores empresas exportadoras do país.