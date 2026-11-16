"A Comissão Europeia aprovou incondicionalmente, ao abrigo do Regulamento da UE relativo às concentrações, a aquisição proposta do Commerzbank pelo UniCredit. A Comissão concluiu que a operação não suscitaria quaisquer preocupações em matéria de concorrência no Espaço Económico Europeu", indicou a instituição em comunicado.

De acordo com Bruxelas, "a consolidação transfronteiriça do setor bancário da UE pode ajudar a ultrapassar a fragmentação económica nacional, aproveitar economias de escala e reforçar o Mercado Único".

"Desta forma, poderá aumentar a competitividade dos bancos europeus e a sua capacidade de financiar a economia europeia", adiantou o executivo comunitário.

O UniCredit é um banco italiano com atividade em vários países europeus, incluindo Itália, Alemanha e Europa Central e Oriental, enquanto o Commerzbank é um banco alemão que opera sobretudo na Alemanha, prestando serviços a particulares e empresas.

A instituição financeira italiana está presente no mercado alemão através da sua subsidiária HypoVereinsbank, cujas atividades se sobrepõem às do Commerzbank na prestação de serviços bancários a particulares e empresas.

Na investigação realizada e hoje divulgada, a Comissão Europeia concluiu que "as quotas de mercado combinadas dos dois bancos são moderadas" na generalidade dos serviços bancários, identificando como principal exceção o financiamento do comércio internacional.

Neste segmento, ambas as instituições têm posições de mercado relevantes, nomeadamente na disponibilização de instrumentos de crédito documentário, como cartas de crédito e garantias bancárias.

Ainda assim, Bruxelas considerou que existem "vários prestadores alternativos" em número suficiente, incluindo bancos privados, públicos, cooperativos e internacionais, permitindo aos clientes recorrer a outras instituições caso a operação provoque uma redução da oferta.

Ao mesmo tempo, a instituição identificou "vários concorrentes credíveis" nos diferentes mercados bancários alemães, capazes de continuar a exercer pressão concorrencial sobre as duas instituições após a aquisição.

A análise incidiu particularmente sobre a concessão de crédito às empresas de média dimensão, no qual ambos os bancos têm uma presença relevante.

Em comunicado, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela Transição Limpa, Justa e Competitiva, Teresa Ribera, considerou que "a Europa precisa de bancos mais fortes, capazes de competir, crescer e apoiar empresas e famílias".

A responsável defendeu que "as fusões transfronteiriças podem permitir aos bancos operar de forma mais eficiente e resistir melhor a choques económicos", sublinhando, contudo, que o crescimento do setor não deve prejudicar os clientes.

A `luz verde` da aquisição do Commerzbank pelo UniCredit demonstra, segundo Teresa Ribera, que é possível "apoiar o setor bancário europeu salvaguardando simultaneamente a concorrência e a liberdade de escolha" dos consumidores.