Bruxelas dá `luz verde` a venda da energética brasileira Serena Energia

Em comunicado, o executivo comunitário refere que aprovou, "ao abrigo do regulamento das concentrações da UE, a aquisição do controlo conjunto da Serena Energia do Brasil pela Actis do Reino Unido e pela GIC Ventures de Singapura".

"A Comissão concluiu que a operação notificada não suscitaria preocupações em matéria de concorrência, dado o seu impacto limitado no Espaço Económico Europeu", explica Bruxelas.

A operação, examinada no âmbito do procedimento simplificado de análise das concentrações de empresas que operam ao nível europeu, diz principalmente respeito à produção e comercialização de energia elétrica a partir de fontes limpas e renováveis.

A Serena Energia é uma empresa líder em energias renováveis na América Latina, com foco em fontes eólica, solar e hídrica.

O Actis é um fundo britânico de investimento focado em mercados emergentes, com atuação no setor de energia e infraestrutura.

A GIC Ventures é o braço de capital de risco do fundo soberano de Singapura.

Cabe à Comissão Europeia, enquanto responsável pela supervisão da concorrência no mercado único da União Europeia, aprovar ou vetar aquisições e fusões entre empresas.

Quando uma empresa pretende adquirir outra dentro da UE - especialmente se as entidades envolvidas tiverem um volume de negócios significativo -, o executivo comunitário tem de analisar a se a operação poderá prejudicar a concorrência, criar monopólios ou limitar a escolha dos consumidores para, assim, garantir um mercado justo.