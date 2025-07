Bruxelas defende medidas de apoio aos produtores de vinho

Na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, eleito pelo PSD, defendeu medidas de apoio aos produtores que Bruxelas deve vir a considerar, como explicou à Antena 1.





O Eurodeputado defendeu que "o setor do vinho que é muito importante para países como Portuga l"e que "o que não for gasto anualmente não deve ser perdido, deve ser reinvestido e ficar no mesmo setor no ano seguinte".Paulo do Nascimento Cabral defende ainda o aumento da taxa de cofinanciamento da UE para campanhas de promoção em países terceiros de 50 para 70%, e por último a inclusão de outras formas de representação coletiva dos produtores como as Comissões Vitivinícolas Regionais."Por exemplo, em Portugal, são apenas 9 em 74 as adegas cooperativas reconhecidas como Organizações de Produtores. Defendo que as adegas cooperativas, para esta situação específica, possam ser equiparadas a Organizações de Produtores".Recorda-se que a União Europeia é o maior produtor, consumidor e exportador de vinho do mundo.