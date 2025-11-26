Bruxelas desembolsa mais 1,06 mil ME a Portugal
A Comissão Europeia desembolsou hoje 1,06 mil milhões de euros em subvenções a Portugal, na sequência do seu sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.
De acordo com um comunicado do executivo comunitário, este pagamento abrange 27 metas e marcos em setores como a saúde, habitação, gestão de incêndios florestais, energias renováveis e melhorias no ambiente empresarial.
A verba apoia medidas que incluem a aquisição de equipamento médico, a remodelação de centrais hidroelétricas na Madeira e o desenvolvimento de postos de carregamento de veículos elétricos acessíveis ao público.
O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, apoiado por um pacote de financiamento total de 21,9 mil milhões de euros (16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,6 mil milhões de euros em empréstimos), atingiu agora uma taxa de desembolso de 62%.