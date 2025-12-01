Bruxelas elege para apoio corredores de eletricidade e hidrogénio em Portugal

"Hoje, a Comissão concedeu a 235 projetos energéticos transfronteiriços o estatuto de Projetos de Interesse Comum e Projetos de Interesse Mútuo - a segunda lista deste tipo desde o seu lançamento em 2023. Os projetos selecionados serão elegíveis para financiamento da UE através do Mecanismo Interligar a Europa e beneficiarão de processos de licenciamento e regulamentação acelerados para uma execução e entrega mais rápidas", anuncia a instituição em comunicado.

Da lista em causa fazem parte dois projetos portugueses: um relativo à interligação elétrica entre Portugal e Espanha (passando por Ponte de Lima, Vila Nova de Famalicão, Beariz e Fontefría) e um outro de interconexão de hidrogénio entre Portugal, Espanha, França e Alemanha (nomeadamente uma infraestrutura interna de hidrogénio em Portugal e um interconetor de hidrogénio entre Portugal e Espanha e outras ligações).

"Estes projetos irão reforçar a conectividade energética em todo o continente, aproximando a conclusão da União da Energia. Ao permitir interconexões vitais em toda a UE e com países vizinhos, estes projetos podem desempenhar um papel estratégico no aumento da competitividade da UE, na descarbonização e no reforço da segurança e independência energética da Europa", destaca a Comissão Europeia.

Dados de Bruxelas revelam que as necessidades de investimento em infraestruturas energéticas europeias - eletricidade, hidrogénio e redes de dióxido de carbono - aproximar-se-ão de 1,5 biliões de euros entre 2024 e 2040.

"Este conjunto de projetos e os volumes de investimento esperados contribuirão para satisfazer as necessidades identificadas para 2040", observa a instituição.

Com a distinção agora dada, Bruxelas compromete-se a apoiar a implementação destes projetos através de uma coordenação política reforçada com os Estados-membros envolvidos, com grupos de trabalho europeus e com parcerias regionais.

Para este mês, está prevista a apresentação de um Pacote das Redes Europeias, destinado a acelerar o desenvolvimento da infraestrutura energética necessária na Europa, no qual também se inclui o projeto Autoestradas de Energia para resolver urgentemente os estrangulamentos das infraestruturas energéticas transfronteiriças e aumentar a resiliência geral do sistema energético da UE.

Segundo a Comissão Europeia, entre estas autoestradas de energia estão desde logo interligações elétricas nos Pirenéus para melhor integrar a Península Ibérica, bem como um corredor sudoeste de hidrogénio para levar hidrogénio descarbonizado desde o local de produção até onde a indústria necessita.

Após a adoção de hoje, a lista será submetida ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE.

Estes projetos contam com verbas do Mecanismo Interligar a Europa, que desde 2014 já destinou cerca de oito mil milhões de euros em projetos emblemáticos e que tem um orçamento previsto de quase 30 mil milhões de euros no próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034.