Bruxelas garante proteção de exportadores de carne de porco face a tarifas da China

"Vamos analisar os detalhes, decidir sobre os próximos passos, mas posso garantir categoricamente que tomaremos todas as medidas necessárias para defender os nossos produtores e a nossa indústria", referiu o porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gill, na habitual conferência de imprensa diária da instituição.

Gill destacou ainda que a Comissão Europeia acompanhou "integralmente e de perto todas as fases" da investigação `antidumping` que antecedeu a imposição das tarifas anunciada por Pequim, "em plena cooperação com os produtores exportadores da UE e as autoridades dos Estados-membros".

"Segundo a nossa avaliação, essa investigação baseou-se em acusações duvidosas e provas insuficientes e, por conseguinte, não estava em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio", referiu ainda o porta-voz.

A China anunciou hoje a imposição de taxas `antidumping` provisórias sobre as importações de carne de porco e subprodutos suínos provenientes da UE após uma investigação preliminar.

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio chinês, as taxas alfandegárias, que variam entre 15,6% e 62,4%, entrarão em vigor a partir de 10 de setembro e serão cobradas sob a forma de cauções junto das Alfândegas.

A investigação foi lançada em junho passado, pouco depois de Bruxelas anunciar a intenção de aplicar tarifas adicionais sobre veículos elétricos chineses, no contexto do agravamento das tensões comerciais entre a UE e o país asiático.

"O organismo responsável pela investigação determinou, de forma preliminar, que as importações de carne de porco e subprodutos suínos da UE são objeto de `dumping`", justificou o ministério.

A prática de `dumping` consiste na venda a preço inferior ao custo de produção.

As medidas são, por enquanto, provisórias, uma vez que a investigação deverá prolongar-se até dezembro, altura em que serão anunciadas as conclusões finais.

As relações entre a China e a UE têm-se deteriorado nos últimos anos, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.