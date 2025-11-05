Bruxelas investiga alegados subsídios chineses em concurso do Metro de Lisboa

"A Comissão abriu hoje uma investigação aprofundada ao abrigo do regulamento relativo às subvenções estrangeiras sobre possíveis distorções do mercado causadas por subvenções estrangeiras", anunciou a instituição em comunicado.

"A investigação irá examinar se essas subvenções conferiram à empresa estatal chinesa fabricante de material circulante CRRC uma vantagem indevida na participação num concurso público para a aquisição de veículos ferroviários ligeiros em Portugal", acrescenta.

Bruxelas adianta que a investigação surge na sequência de uma notificação de um consórcio liderado pela Mota-Engil, que inclui subcontratantes como a Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal e participou num concurso do Metro de Lisboa lançado em abril de 2025 para a conceção, construção e manutenção da nova linha violeta.

Após uma avaliação preliminar, e sem prejuízo do resultado final, a Comissão considera que existem indícios suficientes de que a Portugal CRRC poderá ter beneficiado de subsídios estrangeiros que distorceram o mercado interno, justificando uma investigação aprofundada.



Dependendo das conclusões, a Comissão poderá, após a sua investigação, aceitar medidas corretivas, proibir a adjudicação do contrato ou emitir uma decisão de não objeção.

