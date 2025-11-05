Bruxelas investiga alegados subsídios chineses em concurso do Metro de Lisboa
A Comissão Europeia abriu esta quarta-feira uma investigação aprofundada para determinar se a fabricante estatal chinesa de material circulante CRRC, integrante do consórcio da Mota-Engil, teve "uma vantagem indevida" no concurso da linha violeta do Metro de Lisboa.
"A investigação irá examinar se essas subvenções conferiram à empresa estatal chinesa fabricante de material circulante CRRC uma vantagem indevida na participação num concurso público para a aquisição de veículos ferroviários ligeiros em Portugal", acrescenta.
Bruxelas adianta que a investigação surge na sequência de uma notificação de um consórcio liderado pela Mota-Engil, que inclui subcontratantes como a Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal e participou num concurso do Metro de Lisboa lançado em abril de 2025 para a conceção, construção e manutenção da nova linha violeta.
Após uma avaliação preliminar, e sem prejuízo do resultado final, a Comissão considera que existem indícios suficientes de que a Portugal CRRC poderá ter beneficiado de subsídios estrangeiros que distorceram o mercado interno, justificando uma investigação aprofundada.
Dependendo das conclusões, a Comissão poderá, após a sua investigação, aceitar medidas corretivas, proibir a adjudicação do contrato ou emitir uma decisão de não objeção.
c/Lusa