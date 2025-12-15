Bruxelas multa em 72 ME fabricantes de baterias e associação por cartel no setor automóvel

"A Comissão Europeia aplicou coimas a três fabricantes de baterias de arranque automóvel - Exide, FET (incluindo a sua antecessora Elettra) e Rombat - bem como à associação comercial Eurobat, num total de cerca de 72 milhões de euros, por participação num cartel de longa duração relativo a baterias de arranque automóvel, em conjunto com a Clarios (anteriormente JC Autobatterie), em violação das regras da UE [União Europeia] em matéria de concorrência", anuncia a instituição em comunicado.

Segundo Bruxelas, este cartel, que terá durado 12 anos, "restringiu a concorrência e pode ter conduzido a preços mais elevados no fabrico de automóveis e camiões na Europa", razão pela qual surgem as diferentes multas. Por ter denunciado a infração, a Clarios não foi multada, beneficiando do programa de clemência do executivo comunitário.