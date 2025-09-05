Bruxelas multa Google em quase 3 mil milhões de euros por violar mercado de publicidade "online"

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou a segunda multa mais alta por abuso de posição dominantes, depois de outra multa, também à Google e de 4.000 milhões de euros por violação das regras comunitárias de competição no sistema operativo para telemóveis Android.

Bruxelas exigiu à Google que acabe com a prática que favorece os próprios serviços de tecnologias publicitárias e erradique os conflitos de interesses que encontrou em toda a cadeia de abastecimento.

De acordo com órgãos de comunicação social especializados, a divulgação desta multa deveria ter ocorrido no início da semana, mas foi bloqueada pela Comissão Europeia por causa de negociações com Washington por causa da guerra aduaneira.

A investigação foi aberta em 2021 e a decisão conhecida hoje dá conta de que a `gigante` tecnológica, detentora do `browser` mais utilizado em todo mundo e de vários serviços digitais, como Gmail, o sistema operativo Android, entre outros, violou as regras do bloco político-económico europeu.