Bruxelas multa Gucci, Chloé e Loewe em 157 ME por restringirem preços de revenda

"A Comissão Europeia multou as empresas de moda Gucci, Chloé e Loewe por fixarem preços de revenda, em violação das regras de concorrência da União Europeia. A investigação da Comissão revelou que as três empresas restringiram a capacidade dos retalhistas independentes com quem trabalham de definir os seus próprios preços de venda, tanto `online` como em lojas físicas, para produtos desenhados e vendidos sob as respetivas marcas", anuncia a instituição em comunicado.

"Este tipo de comportamento anticoncorrencial aumenta os preços e reduz a escolha dos consumidores", adianta Bruxelas, explicando que o valor total de 157 milhões de euros de multa já conta com uma redução pela cooperação das empresas de moda sediadas em Itália, França e Espanha de produtos de moda de luxo.

O executivo comunitário iniciou investigações por sua própria iniciativa e realizou inspeções não anunciadas nas sedes da Gucci (Itália), Chloé (França) e Loewe (Espanha) em abril de 2023, tendo iniciado um procedimento formal em julho de 2024.