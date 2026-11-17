A Comissão Europeia está agora mais otimista que o próprio Governo e que todas as instituições nacionais e internacionais no que se refere ao saldo das contas públicas para este ano.

Admite um pequeno excedente de 0.1 por cento do PIB quando em maio previa um pequeno défice. O FMI e o Executivo, nas contas que apresentou com o Orçamento do estado para o próximo ano, previam saldo zero, ou muito eventualmente um pequeno excedente, e o Banco de Portugal um défice de 0,2 por cento.



Nas contas dos técnicos da Comissão Portugal será um dos 4 países da zona euro com saldo orçamental positivo este ano, acima da média da zona euro que aponta para um défice de 3,5 por cento.



Algumas das principais economias registam défices acentuados com a Alemanha a registar um saldo negativo de 4.1 por cento, a Espanha de 2,6 por cento, a França de 5,5 por cento e a Itália de 2.9 por cento.

No próximo ano Portugal deve registar um ligeiro défice de 0,1 por cento, diz a Comissão, quando o governo prevê um saldo positivo de 0,1 por cento.



Bruxelas diz que o défice se vai acentuar para 0,3 por cento do PIB em 2028, mesmo assim sempre abaixo dos défices previstos para a Zona Euro e para as economias já referidas.

Esta projeção de pequenos défices são importante tendo em conta que Portugal poderá atingir os 0,5 por cento de défice sem entrar em procedimento por défice excessivo no caso de não cumprir os desvios máximos previstos na despesa primária líquida.

Questionado sobre se Portugal devia usar o pequeno superavit que pode conseguir este ano para ajudar a resolver o problema da habitação, Valdis Dombrovskis - o Comissário com a pasta da economia referiu que a situação preocupa a Comissão Europeia, mas que deve haver reformar do lado da oferta.

"No que diz respeito à situação do mercado imobiliário, esta é, de facto, uma área de preocupação específica no caso de Portugal, onde os preços dos imóveis subiram de forma muito acentuada nos últimos anos, pressionando a acessibilidade à habitação. Portanto, é importante que essa questão seja enfrentada — sobretudo por meio de reformas voltadas para o lado da oferta, aumentando a disponibilidade de habitações e agilizando os processos de licenciamento".



"Vale a pena destacar que este é um tema que também estamos acompanhando no âmbito da União Europeia; como conhecido lançámos o Plano de Ação da UE para a Habitação Acessível" referiu o Comissário.





Crescimento da economia

A previsão é que o saldo orçamental enfraqueça gradualmente mas para este ano a Comissão está mais optimista porque Bruxelas admite agora um crescimento de 2,3 por cento este ano quando em maio previa que ficasse pelos 1,7 por cento.

Está assim em linha com as previsões do Governo, que subiu as previsões nas contas do Orçamento do Estado, e do Banco de Portugal e acima das estimativas do FMI.

O consumo privado e as exportações de bens e serviços contribuíram fortemente para a recuperação no segundo trimestre do ano diz Bruxelas.

Este crescimento, dizem os técnicos da Comissão, refletem o forte resultado no primeiro semestre do ano, a conclusão de projetos financiados pelo PRR e um novo impulso à procura interna devido ao bónus de pensões e aos reembolsos de impostos previstos para o último trimestre do ano.

Bruxelas diz que a economia portuguesa deverá acelerar para 2,3% este ano também porque a forte procura interna superou os choques externos adversos.

É um crescimento acima do conjunto dos países da Zona Euro, que deverá ser 1,2 por cento e acima das principais economias com a Comissão admitir que a França só cresça 0,4 por cento, a Itália um por cento. Mesmo a Alemanha e a Bélgica vão registar crescimentos inferiores a Portugal este ano.

A Comissão prevê um crescimento moderado de 1,9 por cento para o próximo ano devido à redução gradual do investimento público ligado ao fim do ciclo do PRR, parcialmente compensada por uma ligeira aceleração na utilização dos fundos de coesão.

Neste caso em contraciclo com o Governo que prevê um crescimento de 2,1 por cento.

Depois, em 2028, a economia portuguesa deve voltar a acelerar para os 2.1 por cento tendo como pano de fundo uma provável redução dos preços da energia e um ambiente externo mais favorável. Será sempre acima do projetado para a Zona Euro.

Os técnicos da Comissão Europeia dizem que "apesar dos preços mais elevados da energia e do enfraquecimento do sentimento económico, o crescimento do PIB de Portugal acelerou de 0,2% no primeiro trimestre de 2026 para 0,9% no segundo trimestre. O consumo privado e as exportações de bens e serviços contribuíram fortemente para a recuperação".



"O investimento manteve-se robusto no primeiro semestre, mas o crescimento concentrou-se no primeiro trimestre, em que um projecto de centro de dados teve um impacto substancial tanto no investimento privado como nas importações. Apesar de alguma recuperação do sentimento económico durante o verão, a estimativa preliminar para o terceiro trimestre de 2026 aponta para uma moderação do crescimento do PIB para 0,2% face ao trimestre anterior. Isto foi impulsionado principalmente por uma queda na actividade industrial, enquanto as vendas a retalho continuaram a crescer a um ritmo sólido"

O enfraquecimento nos próximos ano deverá ser impulsionado pela queda da receita fiscal, principalmente dos impostos diretos, em resultado da redução das taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e das empresas. Ao mesmo tempo, prevê-se um aumento das despesas com juros, em função da subida dos rendimentos dos títulos.



O investimento público financiado a nível nacional deverá diminuir ligeiramente para 2,3% do PIB, após ter atingido um pico impulsionado pelos empréstimos do Fundo de Reserva Regional (RRF) em 2026.

O Comissário para a Economia referiu em consferência de imprensa que "Em suma, observamos um bom desempenho económico em Portugal."





Valdis Dombrovskis refere que "ao comparar as projeções da Comissão Europeia com as do Conselho de Finanças Públicas de Portugal. A previsão da Comissão para um pequeno superávit este ano é ligeiramente inferior à do Conselho de Finanças Públicas, que aponta para um superávit de 0,2% do PIB. Por outro lado, para o próximo ano, a projeção da Comissão — que indica um leve déficit — acaba sendo um pouco mais otimista do que a do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um déficit de 0,2% do PIB. Portanto, sob essa ótica, não diria que existe um desalinhamento significativo; é natural que surjam pequenas divergências nas projeções, decorrentes de diferentes datas de referência e de premissas distintas".





Os riscos para as perspetivas fiscais estão relacionados com a fragilidade financeira das empresas estatais e com os passivos contingentes decorrentes de parcerias público-privadas.

Dívida Pública

A dívida pública deverá manter a sua trajetória descendente ao longo do horizonte de previsão. Bruxelas até admite que possa ficar este ano (86,5 por cento) abaixo das previsões do Governo (87,5 por cento).

Será a sétima dívida pública mais alta, mas mesmo assim abaixo das que vão registar países como a Bélgica (111,7 por cento) a Grécia (135,7 por cento) a França (119,2 por cento) a Itáilia (137,9 por cento) e mesmo a Espanha (99,2 por cento).

Após a sua queda para 89,2% em 2025, prevê-se que a dívida pública em relação ao PIB continue a sua tendência descendente ao longo do horizonte de previsão, devido à persistência de excedentes no saldo primário e a diferenciais favoráveis entre as taxas de crescimento e de juro. Prevê-se que atinja 86,5% do PIB em 2026, 83,2% em 2027 e 80,1% em 2028.

Inflação

Já a inflação deve recuar após um pico impulsionado pela energia. Mas este ano deve ficar nos 3,2 por cento e recuar para 3,0 por cento em 2027 e 2,2 por cento em 2028. O Governo prevê uma inflação mais baixa este ano e no próximo.

"Prevê-se que os canais de transmissão de energia permaneçam relativamente limitados e que a inflação se modere a partir de 2027. Em termos médios anuais, a inflação deverá atingir 3,2% em 2026 e recuar para 3,0% em 2027 e 2,2% em 2028" pode ler-se no documento hoje divulgado.

A inflação subjacente, excluindo energia e alimentos, deverá permanecer ligeiramente abaixo da taxa geral em 2026 e 2027, antes de subir ligeiramente acima desta em 2028.

Emprego

Os indicadores laborais continuaram a melhorar a um ritmo sólido até Setembro de 2026, embora com alguma moderação no crescimento do emprego no meio de fluxos migratórios mais fracos, como evidenciam os dados sobre a população em idade activa.

Por isso Bruxelas prevê que o crescimento do emprego e dos salários se modere ligeiramente ao longo do horizonte de previsão. Esta tendência, a par da recuperação da produtividade, deverá traduzir-se numa moderação dos custos unitários do trabalho, que, no entanto, deverão subir um pouco mais rapidamente do que nos principais parceiros comerciais de Portugal.



Os indicadores laborais continuaram a melhorar a um ritmo sólido até Setembro de 2026, embora com alguma moderação no crescimento do emprego no meio de fluxos migratórios mais fracos, como evidenciam os dados sobre a população em idade activa.

O desemprego desceu de uma média anual de 6% em 2025 para 5,6% em setembro de 2026.



Em termos de média anual, a taxa de desemprego prevê-se em 5,8% em 2026, 5,7% em 2027 e 5,6% em 2028.



Prevê-se que o crescimento do emprego e dos salários se modere ligeiramente ao longo do horizonte de previsão. Esta tendência, a par da recuperação da produtividade, deverá traduzir-se numa moderação dos custos unitários do trabalho, que, no entanto, deverão subir um pouco mais rapidamente do que nos principais parceiros comerciais de Portugal.



