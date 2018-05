Bruxelas propõe corte de 7% nos fundos de coesão para Portugal

RTP29 Mai, 2018, 11:23 | Economia

Os números são propostas da Comissão Europeia para 2021-2027. Os números não estão fechados e serão objeto das habituais discussões entre Estados-membros sobre o Orçamento comunitário.







El Pais confirma isso mesmo. No total dos 27 Estados-membros, o corte é de 9,9% nesta rubrica do Orçamento, que tem sido tradicionalmente um dos pilares dos pressupostos europeus.

Em contexto de Brexit e de uma anunciada perspetiva de cortes nos fundos de coesão e da política agrícola comum, a tabela de distribuição dos fundos de coesão publicada esta terça-feira peloconfirma isso mesmo. No total dos 27 Estados-membros, o corte é de 9,9% nesta rubrica do Orçamento, que tem sido tradicionalmente um dos pilares dos pressupostos europeus.





Em causa estará um novo método de cálculo dos fundos que prejudica os países de leste e que, alegadamente, beneficia o sul da Europa, adianta o jornal espanhol. Espanha conta com um aumento de 5%, Itália tem mais 6% e Grécia vê os fundos aumentar em 8%.







Portugal, no entanto, está no lote de países que perdem fundos. Concretamente, menos 7%. Ou seja, é proposto a Portugal a disponibilização de 21,2 mil milhões de euros, colocando Portugal como o quinto país com o maior envelope financeiro.





O país não está no grupo dos que mais perde. Hungria, Lituânia e Estónia, por exemplo, perdem 24%. Mais próximos de Portugal estão países como Eslovénia (-9%), Croácia (-6%) e França (-5%).





Fundos de Coesão 2021-2027



Em mil milhões de euros



Fonte: Comissão Europeia, gráfico El Pais

A RTP apurou junto de fonte comunitária que se fosse só tido em conta o PIB per capita, este corte teria sido maior ainda. Os novos critérios aplicados, como o desemprego jovem, terão ainda assim beneficiado Portugal.





De acordo com o El Pais, a opção da Comissão Europeia foi o de fixar um critério de repartição de fundos que segue o primado do PIB per capita (80%), mas que entra em linha de conta com outros pressupostos como o desemprego jovem e nível de educação (15% no total), emissões de gases poluentes (1%) e fluxos migratórios (3%).







Feitas as contas, Espanha continuará a ser o terceiro maior beneficiário das políticas de coesão, apenas atrás da Polónia e Itália. Segue-se a Roménia e depois Portugal.







Bruxelas ainda não apresentou a sua proposta concreta quanto aos fundos da Política Agrícola Comum.







O Governo tem vindo a expressar junto da União Europeia a sua preocupação no que toca a um eventual corte dos fundos atribuídos a Portugal. Numa dessas intervenções, o primeiro-ministro António Costa quantificava o impacto que esses valores têm na economia nacional, lembrando que 85% do investimento público é suportado sobre fundos comunitários.





Na apresentação da proposta global de orçamento pós 2020, apresentada no início de maio, já tinha deixado o executivo nacional descontente , dizendo tratar-se de um mau ponto de partida.





Cerca de 80% dos fundos comunitários que Portugal recebe são ao abrigo de vários programas da Política de Coesão.