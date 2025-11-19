Bruxelas propõe dar mais tempo às empresas para implementarem lei de IA
A Comissão Europeia propôs hoje dar mais tempo às empresas para implementarem as novas regras sobre os sistemas de inteligência artificial (IA) de alto risco, após vários apelos para flexibilização das regulamentações.
A União Europeia (UE) adotou a lei de IA (`AI Act`) no ano passado, que está a ser implementada gradualmente, e Bruxelas agora quer dar ao setor até o final de 2027, em vez de agosto de 2026, para cumprir as obrigações relativas à IA de alto risco.
Em 11 de novembro, a vice-presidente da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, num encontro com jornalistas em Lisboa, tinha deixado a porta aberta para flexibilização.